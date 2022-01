Almtal: Die Kirchenchöre der Pfarren des Seelsorgeraumes Almtal verschönerten die Weihnachts-Festgottesdienste.

Almtal : Die Pfarren des Seelsorgeraumes Almtal , das sind Grünau im Almtal, Scharnstein, Viechtwang und St. Konrad haben der jeweilige Kirchenchor der einzelnen Pfarre bei den Festgottesdiensten zu Weihnachten, am Neujahrstag und am Fest der Hl. 3 Könige zur wesentlichen Bereicherung und klangvollen Verschönerung mit jeweiliger Orgelbegleitung dieser Gottesdienste einen kirchenmusikalischen Beitrag von hohem Niveau gestaltet, was den Kirchenbesuchern sehr gefiel. Text: Friedrich Bamer.