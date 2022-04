Unser Trainerteam hatte in den kurzen verbleibenden Trainingseinheiten versucht, die Niederlagen aus den Köpfen unsserer Spieler zu vertreiben. Wie das bittere Ergebnis zeigt, ist ihnen das nicht gelungen. Im Gegenteil wir mussten eine fürchterliche Niederlage hinnehmen.

Ich bin normal Einer, der immer das Positive sucht und auch meist findet! Heute ist mir das jedoch keinesfalls gelungen! Ich muss der gesamten Mannschaft eine grottenschlechte Leistung attestieren! Das vielleicht einig Positive ist, dass unsere Mannschaft in diesem tollen Rieder Stadion spielen durfte!

Das Match wurde von Spielleiter Rene Felix Kettlgruber, um 19.00 Uhr, in der „josko Arena“ in Ried, angepfiffen. An den Linien assistierten Mag. Marco Wolfsberger, LL.M und Sebastian Aichner.

ATSV Stadl-Paura:



Zeljko Kuzmic (K) (TW), Jeremy Seosolo, Uros Milenkovic, Ari Taner, Ratko Mandic, Kouame Cherif Quenum, Aleksandr Luzin, Aleksandar Mitrovic, Amit Guluzade (23. Marko Varga), Seongkyum Im (80. Jeongmun Choi), Tolga Demir (46. Gaon Kim)

Auf der Ersatzbank nahmen Platz: Carlos Frederico Pereira Martins Da Silva (ET), Marko Varga, Jeongmun Choi, Gaon Kim, Adama Moustapha Traore, Joohan Lee

Ligaportal berichtet:

Sieben auf einen Streich: "Wikinger" servieren Stadl-Paura kalt ab

Am 24. Spieltag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell der Jungen Wikinger Ried gegen den ATSV Stadl-Paura. Oder anders ausgedrückt, der Tabellen-13. traf auf den Letzten. Und dabei waren die Fronten vom Start weg glasklar abgesteckt. Die Traunviertler standen praktisch von Beginn an auf der Seife. Bei etwas mehr Nachdruck wären die Gäste wohl noch heftiger unter die Räder gekommen. Die "Wikinger" ihrerseits konnten den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld mit diesem Kantersieg wiederherstellen.

Wikinger lassen Ball und Gegner laufen

Es wird vom Start weg das erwartet ungleiche Aufeinandertreffen bei diesem OÖ-Derby. Junge Wikinger Ried ist dem Gegenüber praktisch in allen Belangen überlegen. Hinzu kommt auch der für den Gastgeber günstige Spielverlauf. Denn nach gerade einmal 11 gespielten Minuten steht es bereits 3:0. Damit ist dieses ungleiche Duell bereits frühzeitig entschieden. Bereits in der 4. Minute zappelt das Runde erstmalig im Eckigen. Der 19-jährige Valentin Akrap zeichnet für das rasche Führungstor verantwortlich. Es sollte nicht der einzige Treffer des umtriebigen Angreifers an diesem Abend bleiben. Nur vier Minuten später raschelt es schon wieder im Gebälk. Erneut heißt der Torschütze Valentin Akrap. Weitere drei Minuten später steht es bereits 3:0. Diesmal darf sich der 18-jährige Ivorer Gontie junior Diomande als Vollstrecker feiern lassen. Stadl-Paura ist völlig geplättet - nach 11 Minuten war der Fall praktisch erledigt für die Gäste. Die Offenzeller-Truppe hingegen hat noch lange nicht genug. Noch vor dem Pausenpfiff kommt es in der 32. Minute zum nächsten Erfolgserlebnis. Benedikt Erhard ist per Kopf zur Stelle und markiert den aussagekräftigen 4:0-Halbzeitstand.

Stadl-Paura ist offen wie ein Scheunentor

https://photos.app.goo.gl/VxDtFSKHJwjR238y6

http://www.atsv-stadl-paura.at



Vorschau:

Nach der bitteren 7:0-Klatsche im OÖ-Derby gegen die Jungen Wikinger aus Ried, wartet bereits am Sonntag, 17. April 2022, das Auswärtsspiel gegen SV Spittal/Drau auf unsere Mannschaft. Wir befinden uns derzeit in einer sehr schwierigen Situation und müssen uns nach den letzten Ergebnissen mit dem Abstieg aus der Regionalliga Mitte befassen. Es müsste schon ein Wunder geschehen um die Liga halten zu können. Trotzdem werden wir alles versuchen nicht ohne Punkte die Heimreise aus Kärnten anzutreten. Unser kommender Gegner nimmt nach vier Siegen, vier Remis und dreizehn Niederlagen den vorletzten Tabellenrang in der Regionalliga Mitte ein. Auf uns wartet also ein sechs Punkte-Match.

Das Match wird von Spielleiter Alexander Lappi, MSc, um 18.00 Uhr, im „Goldeckstadion“ in Spittal, angepfiffen. An den Linien assistieren Alem Kulasin und Gerhard Kressl.

Stadl-Paura, am 15. April 2022