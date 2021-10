Zu AKTuellen Einsichten in das Wesen der Weiblichkeit und in die Verbindung von Metall und Keramik lädt die Galerie 10er-Haus in der Gmundner Kirchengasse ab 8. Oktober 2021 in der neuen Ausstellung "AKT/uelle Elementare Symbiosen" ein. Begeistern Sie sich für die vielschichtigen und tiefen Einsichten in das Frau-Sein aus der Sicht der Malerin Claudia Salveé und die organisch ineinander verschmelzenden Elementwelten des Künstlerpaares Lisbeth und Rudi Rehrl.

Kreative Übermalungen, wundervoll ausgearbeitete und farbintensive Akte, aber auch abstrakte Bilder und fröhliche Zeichnungen ermöglichen uns einen Blick auf das umfangreiche künstlerische Repertoire der Künstlerin CLAUDIA SALVEÉ. Ihr Blick auf das Frausein ist erfüllt von Farbe, Intensität und voller Emotion. Es ist die Darstellungen, die betonte Bewegung, der farbliche Kontext, der lebendige Pinselstrich, die den Betrachter berühren.

Tauchen Sie ein in eine fulminante Welt der Formen, der Materie gewordenen Bewegungen, der Auflösung der Aggregatzustände. Fest und Flüssig, Metall, Keramik und Holz, leuchtende Farbe und das grau von Metall. Alles verbindet sich, umfließt einander und wird eins. Dass Kunst auch praktischen Wert haben kann, beweisen LISBETH und RUDI REHRL mit ihren Arbeiten. Jedes ihrer Kunstobjekte erfüllt auch einen Zweck, sei es uns die Uhrzeit anzuzeigen, sei es um mit Kerzenlicht besondere Lichtstimmungen zu schaffen oder mit ihren unvergleichlichen Weihrauchbrennern uns mit Kunst- und Duftkompositionen zu begeistern.

Auf eine Ausstellungseröffnung wird aufgrund der Umstände verzichtet, die Ausstellung kann ab 8. Oktober 2021 bis Februar 2022 während der Öffnungszeiten der Galerie besichtigt werden:

Montag – Freitag: 10:00 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 17:00 Uhr