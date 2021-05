Hallstatt in Oberösterreich - Ein Rundgang durch den Ort und Informationen!

Hallstatt ist eine Marktgemeinde am Westufer des Hallstätter Sees. Der Bergsee befindet sich im oberösterreichischen Teil vom Salzkammergut. Der See hat eine Fläche von 8, 55 km² und die Zillen-Schifffahrt ist weltweit bekannt. Drehen Sie die Zeit um 500 Jahre zurück und machen eine einmalige Fahrt, mit einer Zille. Von einer Zille aus, haben alle Gäste einen guten Blick auf den Dachstein (links 2996m) und auf den Plassen (rechts 1954 m).

Am historischen Marktplatz steht die Pest- und Dreifaltigkeitssäule, entstanden 1743 und die meisten der Bürgerhäuser stammen aus dem 16. Jahrhundert.

Durch den Ort fließt der Waldbach, sehr gut durch den Wasserfall am Hauptplatz zu sehen. Der Waldbach mündet in den Hallstätter See.

Isidor Engel war einer jener Mitarbeiter, der auch wesentlich an der Dokumentation von 980 Gräbern beteiligt war und mit Bergmeister Johann Gregor Ramsauer Forschungsgeschichte schrieb.

Die Kerntragerweiber haben bis zum Jahr 1890 das Steinsalz, auch den Kern genannt, ins Tal getragen. Viele Frauen aus Hallstatt haben diese schweren Lasten getragen, um den kargen Lohn ihres Mannes aufzubessern.

Es gibt eine Evangelische Kirche, eine Katholische Kirche und die Kalvarienbergkirche in Hallstatt. Das Beinhaus befindet sich am Friedhof, der Katholischen Kirche.

Der Salzwelten & Welterbeblick (Skywalk, Aussichtsplattform) ist sehr leicht mit der Salzbergbahn zu erreichen. Es gibt auch einen Wanderweg, hinauf zu den Salzwelten.

Das Welterbe Museum in Hallstatt, befindet sich in der Nähe vom Hauptplatz (Seestraße 56).

Es gibt einige Parkplätze für die Besucher*innen von Hallstatt. Der Parkplatz 1 ( Salinenpl. 4, 4830 Hallstatt) ist der erste vor dem Ort. Der Parkplatz 2, ist im Ort und Parkplätze 3/4 sind beim Freizeitzentrum.

So früh wie möglich anreisen, um noch einen Parkplatz im/vor dem Ort zu bekommen.

