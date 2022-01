Am 14. Februar ist es wieder soweit: Wir feiern den Tag der Liebenden. Woher diese Tradition stammt und Geschenke-Tipps zum Valentinstag aus der Region.

SALZKAMMERGUT. Die gängigste Theorie zum Ursprung des Valentinstags geht auf das Fest des römischen Gottes Lupercus zurück. Bei diesem Fest sollen junge Menschen durch eine Liebeslotterie einander zugeteilt worden sein, um sich gegenseitig zu beschenken. Der heilige Valentin aber stand dafür, dass Liebende ihre Partner selbst auswählen sollten. Trotz des Verbots von Kaiser Claudius vermählte Bischof Valentin junge Paare nach christlichem Ritus. Am 14. Februar 269 wurde Valentin deshalb hingerichtet.

Valentinstagsbräuche auf der Welt



Liebespaare in England schenken sich bereits seit dem 15. Jahrhundert an diesem Tag Blumen oder Süßigkeiten. Mittlerweile wird er weltweit gefeiert, wobei es auch Länder gibt, in denen der Valentinstag verboten ist. Dazu zählt etwa der Iran. Im ostasiatischen Raum hingegen werden die Männer beschenkt - meist mit Schokolade.

In Österreich zählt laut Bundesinnung der Gärtner der Valentinstag neben dem Muttertag zu den umsatzstärksten Tagen des Blumenhandels. Am beliebtesten dabei seien nach wie vor rote Rosen. Neben Blumen werden auch gerne Pralinen, Schmuck und Karten verschenkt.

Valentinsgeschenke aus der Region



Bekanntlich lebt das Salzkammergut von seinen Traditionen. Da darf der Valentinstag freilich nicht fehlen, auch wenn dieser nicht zu den typischen Brauchtümern gehört. Viele verliebte Pärchen feiern diesen Tag mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Dazu hat die Bezirksrundschau ein paar Tipps für Sie gesammelt:

Ein Herz aus Blumen



Edith Spreitzer von Unverblümt in Bad Goisern erzählt, dass sie „immer weit über 100 Blumensträuße“ für den Valentinstag vorbereiten. Neben frischen Blumen gestalten Edith und ihre Mitarbeiterinnen auch immer liebevolle kleine Gestecke aus Trockenblumen. Der Preis für ein unverblümtes Geschenk bewegt sich zwischen 15 und 35 Euro.

Der Duft der Rose



Frau Druckenthaner von der Drogerie Gräfinger in Laakirchen empfiehlt ganz klar das Rose Eau de Toilette von L’Occitane als Geschenk für die Herzensdame. Die Rose sei als Königin unter den Blumen ein Symbol für Schönheit und Liebe. Der sinnliche Duft kostet 64 Euro.

Liebe geht durch den Magen



In der historischen Villa Seilern in Bad Ischl, dass sich durch ein besonderes Ambiente und liebevolle Gastfreundschaft auszeichnet, wird ein spezielles Valentinstags-Menü angeboten. Um 75 Euro pro Person können Verliebte ein Sieben-gängiges Romantik-Dinner bei Kerzenschein genießen. Reservierungen online oder telefonisch.

Nicht auf die Männer vergessen



Das Valentinstags-Sujet des Juweliers Auer in Scharnstein richtet sich direkt an Herren. Herr Auer empfiehlt eine elegant klassische Uhr der österreichischen Firma Waidzeit, die ihren Sitz in den Ennstaler Alpen hat. Als Valentinstags-Zuckerl wird zu jeder Waidzeit Uhr eine Brille dazu geschenkt. Eine Waidzeit-Uhr bekommt man ab 199 Euro. Das Angebot ist im Zeitraum von 1.2.-14.2.2022 gültig.