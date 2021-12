Dem wohl bekanntesten österreichischen Mundmaler Paulus Ploier ist es gelungen das Projekt „KUNST heilt“ mit dem Untertitel „Beziehung, Bruch und Bindung“ in die Kaiserstadt Bad Ischl zu bringen.

Vom 2. bis 5. Mai 2022 werden anlässlich dieses Projektes die beiden ganz hochkarätigen Veranstaltungen, die „Ausstellung mund- und fußmalender Künstler in aller Welt (VDMFK)“ eröffnet und der „Internationale Kongress Krisenbegleitung für Baby, Kleinkind und Familie“ anlässlich vom 10jährigen Jubiläum vom Verein Rückhalt Österreich (www.rueckhalt.at) abgehalten. Die Ausstellung läuft bis Ende September.

Eine ganz wichtige Entscheidung, warum dieser ganz besondere Event unter dem Motto „Kunst heilt“ in Bad Ischl stattfinden wird, war, weil sich sowohl die Stadt Bad Ischl als auch der Tourismusverband Bad Ischl sofort bereit erklärt haben diesen Event zu unterstützten und weil vor einigen Jahren beim Wettbewerb für Lebensqualität der Entente Florale Europe Bad Ischl mit der höchsten jemals vergebenen Punktezahl durch eine Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Diese beiden Events und die geplanten Rahmenprogramme werden nicht nur Probleme diagnostizieren, sondern u. a. auch den Umgang damit, sowie Erfolge aufzeigen und somit geht es u. a. auch zum Thema Lebensbeeinträchtigung und Lebensqualität.

Dazu treffen sich u. a. international erfolgreiche Mund- und Fußmaler, sowie hochkarätige Referenten und Experten, u. a. Forscher und Wissenschaftler) für mehrere Tage in der oberösterreichischen Kurstadt.