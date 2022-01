8 Punkte aus 4 Spielen! Mit einer Toprunde machten Laakirchens Damen und Herren ganz entscheidende Sprünge in der Hallen-Bundesliga!



Mit einem Doppelsieg gegen Serienmeister Nußbach und Wolkersdorf/Neusiedl machen die Paper-Girls einen ganz wichtigen Schritt Richtung Final-3-Teilnahme. Dabei musste Coach Karl Müllehner durch Handicaps der Routiniers Sollböck und Eidenhammer auf die junge Abwehrgarde (Beisskammer, Dallinger, Ehart) setzen, und die wussten ihre Chance zu nützen.

ASKÖ Laakirchen Papier – Union Nußbach 3:2 (9:11, 12:10, 11:7, 10:12, 11:7)

ASKÖ Laakirchen Papier – SPG Wolkersdorf/Neusiedl 3:1 (11:6, 15:14, 9:11, 11:7)

Nach dem Ausfall von Herren-Spielertrainer Markus Beisskammer waren die Erwartungen eher getrübt, dann aber begeisterte eine Top-Abwehrreihe (Grafinger, Brunnbauer, Kreutzer) und mit einem von Neo-Coach Michael Almhofer perfekt abgestimmten Angriffsduo mit Thomas Elger (Service/Rückschlag) und Roland Helmberger (Block)! Gegen die Niederösterreicher holten die Jungs sogar einen 0:2-Satzrückstand auf. Das waren 4 wichtige Punkte gegen den Abstiegskampf und eine Etablierung im Tabellen-Mittelfeld.

ASKÖ Laakirchen Papier – Union Freistadt 2 3:1 (11:6, 5:11, 11:3, 11:6)

ASKÖ Laakirchen Papier – ÖTB Drösing 3:2 (2:11, 7:11, 11:3, 11:3, 11:9)

Damen gegen Leader Seekirchen!

In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs treffen Laakirchens Damen am Sonntag, 30.1. (14.00) in Seekirchen auf den regierenden Meister und auf Schlusslicht DSG Froschberg. Die Herren haben spielfrei.