Laakirchens U-18-Nachwuchsfaustballerinnen nützten den Heimvorteil und holten sich den 2. Platz bei den Österreichischen Hallen-Meisterschaften!



Mit dem 2. Platz in der Vorrunde zogen die Mädchen vom Betreuerduo Steindl/Grafinger in das Halbfinale ein, wo sie Union Reichenthal mit 11:8 und 11:3 gut im Griff hatten. Erst im Endspiel fanden sie gegen die starken Mühlviertlerinnen von Union Arnreit einen Bezwinger, Laakirchen verlor 5:11 und 9:11 und gewann damit die Silbermedaille. Einzige Zaungäste der „Bubble-Meisterschaft“ im Jahr der U-18-WM in Österreich: die Nationaltrainerin Birgit Kempinger mit Trainerteam auf Sichtungstour.