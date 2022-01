ÖFB-Teamverteidigerin Laura Wienroither aus FRANKENBURG wechselte gestern, Samstag, mit sofortiger Wirkung von der TSG 1899 Hoffenheim zum englischen Tabellenführer FC Arsenal London, wo die 23- jährige Außenbahnspielerin einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieb!

Beim englischen Tabellenführer trifft die ÖFB-Internationale unter anderen internationalen Star-Spielerinnen auf ihre Nationalteam-Kolleginnen Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck.

In ihrer ersten Stellungnahme erklärte die Legionärin, die auch schon 12- A-Länderspiele für Österreich betritt: „Es ist ein unglaubliches Gefühl für mich, ich bin sehr glücklich, hier zu sein und diese Chance zu erhalten und ich blicke mit der Mannschaft nach vorne. Als ich das erste Mal hörte, dass Arsenal an mir interessiert ist, konnte ich es nicht glauben und kann es noch immer nicht ganz glauben“.

"Besonderes" Geburtstagsgeschenk!

Nachdem die Oberösterreicherin im Herbst noch in der Champions-League mit der TSG Hoffenheim knapp an den Engländerinnen gescheitert war, geht die Reise in der „Königsklasse“ für die ÖFB-Teamverteidigerin im Frühjahr just gegen den deutschen Bundesligisten und Hoffenheim-Rivalen VfL Wolfsburg weiter.

Nachträglich bereitete sich die Spitzen-Fußballerin mit dem Wechsel auch ein "besonderes" Geschenk zum 23. Geburtstag, den sie am vergangenen Donnerstag feierte.

Steile Karriere!

2014 debütierte das Ausnahme-Talent in der ÖFB-U17 Auswahl, 2016 wechselte sie im Herbst zum SV Neulengbach. 1 Jahr später heuerte der „Wirbelwind“ beim Meister SKN St. Pölten an, feierte 2018 Meistertitel und Cupsieg, nachdem sie auch schon in der Champions-League 2 mal gegen Manchester City mit den Niederösterreicherinnen antrat ( jeweils 0:3), im Herbst 2018 wechselte die Maturantin zur TSG 1899 Hoffenheim.

Auf dem Foto: Fiebert ihrer Premiere in Englands Top-Liga entgegen: Laura Wienroither (Foto: TSG Hoffenheim)