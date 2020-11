GMUNDEN. Am Donnerstagabend mussten die Basket Swans im Duell mit UBSC Graz in der Österreichischen Basketballliga zittern. Die Gmundner konnten sich gegen mutig auftretende Steirer dennoch knapp mit 88:87 durchsetzen. Rückkehrer Josip Popic, der zuletzt in Kroatien tätig war, kam trotz seiner kurzen Einsatzzeit auf acht Punkte und drei Rebounds für Graz. Mit nur zwei verlorenen Partien liegen die Traunseestädter vorerst auf Platz zwei und sind damit erster Verfolger der Dukes Klosterneuburg, die sich ohne Punktverlust an der Tabellenspitze befinden. Als Nächstes steht für die Swans das Cup-Viertelfinale am Samstag gegen die Traiskirchner Lions an, danach geht es in der Liga mit einem Heimspiel gegen St. Pölten weiter.