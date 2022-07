In der vorletzten Runde der OÖ-Tennis-Mannschaftsmeisterschaft endete die Partie in Laakirchen mit einem 3:6 für die Gäste der Union Sedda Bad Schallerbach.

Nach dem in der Vorwoche verpassten Verbleib im Titelkampf war der Heimmannschaft gegen stark aufgestellte Gegner (Spieler 1-3 mit Bundesliga-Erfahrung) die Enttäuschung noch anzumerken. Florian Walcher konnte sich gegen Schallerbachs Topspieler Jan Poskocil zwar im zweiten Satz steigern, verpasste aber seinen dritten Einzelsieg 2022 (0:6 5:7). Im Duell der Georgs kam auch Georg Obermaier erst spät ins Spiel (2:6 3:6 gegen Georg Lindinger). In der dritten Partie fand Christian Schallmeiner in Andreas Wolfesberger einen Gegner, der ihm bezüglich Aufschlagstärke durchaus ebenbürtig war. Auch insgesamt wurde die Partie zu einer engen Kiste, die Wolfesberger für sich entschied (1:6 6:4 5:7 aus Sicht Schallmeiners). Der mit diversen Wehwehchen kämpfende Gottfried Wittmann unterlag dem soliden Oliver Herz (4:6 2:6). Den einzigen Einzelsieg für Steyrermühl fuhr Christian Scherer ein. Er bezwang den gegnerischen Kapitän Andreas Hermüller in überzeugender Manier 6:3 6:2 und bleibt damit in der OÖ-Liga auch nach seinem zweiten Einsatz (inkl. Doppel) ungeschlagen. Dem ebenfalls angeschlagenen 6er, Marco Grafinger, fehlte merklich die Kraft, um seinen Kontrahenten, Lukas Scharinger, ernsthaft fordern zu können (3:6 1:6).

Durch zwei Doppelsiege konnte schließlich noch ein Punkt gerettet werden. Während Obermaier/Wittmann chancenlos waren, setzten sich Walcher/Scherer und Schallmeiner/Grafinger ohne Satzverlust durch.

Die Abschlussrunde führt die ASKÖ Steyrermühl kommenden Samstag nach Gallneukirchen.