Der Buchberg ist der Hausberg von vier Gemeinden. (Attersee, Berg im Attergau, St.Georgen im Attergau und Seewalchen)

Der steilste Weg führt von Attersee aus und der kürzeste von Berg im Attergau über eine Forststraße nach oben.

Wanderwege gibt es von allen Seiten.

Man hat immer wieder wunderbare Blicke auf den See und die Attergau-Landschaft mit dem Höllengebirge.

Der Rundweg Buchberg von Berg im Attergau aus eignet sich besonders gut für eine Familienwanderung.

Oben angekommen kannst du beim Jagastüberl rasten und deine mitgebrachte Jause genießen.

Das Gipfelkreuz ist relativ neu und die Aussicht von dort oben ist ein Traum.

Im Winter nehme ich mir gerne eine Thermoskanne Tee mit und im Sommer springe ich nach der Wanderung direkt in den Attersee.

Also, ab auf den Buchberg!

Eure Martina