OHLSDORF. Der ASKÖ Ohlsdorf veranstaltete zum 12. Mal das ASKÖ Ohlsdorf REWE Nachwuchs Fußball Camp. Es waren drei Tage mit jeweils zwei intensiven Trainingseinheiten á 2,5 bis 3 Stunden. Es nahmen 74 Kids teil. Highlight war sicher der Besuch des Cupspiels der ASKÖ Ohlsdorf (Bezirksliga Süd) gegen den SV Grün Weiß Micheldorf (OÖ Liga). Ein Krimi, wo die bessere Mannschaft „verloren“ hat. Es waren täglich über 14 Trainer bei der Trainingsgestaltung dabei und es gab Spezialtrainings mit Prof. Werner Huemer (Koordinationsschulung) und Görkem Safranti (GTA Fussballschule). Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein traditionelles Turnier, wo in jeder Mannschaft Kids von Jahrgang 2006-2014 spielten. Das besondere an diesem Turnier ist, das jeder Spieler in jedem Spiel nur ein Tor schießen durfte. So konnte zum Beispiel auch der jüngste Campteilnehmer einen Torjubel „verbuchen“.