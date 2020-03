ALTMÜNSTER. Aktuell liegt der Skiclub Altmünster beim diesjährigen Traunseecup in Führung. Diese Postition, wollen wir natürlich verteidigen," berichtet stolz Obmann Günter Gruber. Einen Riesentorlauf oder einen Slalom zu beherrschen ist oftmals der Wunsch von jungen, sowie jung gebliebenen, ambitionierten Hobbyrennläufern. Natürlich bieten wir auch die optimale Vorbereitung auf die Rennen in Form von Renntrainings, welche durch unsere ausgebildeten Trainer veranstaltet werden. Die Kinder werden von den jungen Trainern Michael Hufnagel und Florian Schaffner gecoacht. Besonders beliebt ist auch der alljährliche Kinderskikurs in Rußbach. Kinder die Lust und Laune haben, können das Skifahren über den Club lernen. Wichtig ist es, sich rechtzeitig anzumelden da der Kurs mit 80 Kids immer gut ausgebucht ist. Zusätzlich bietet der Verein vom Herbst bis Frühling ein "Fit in den Winter" Programm. Das kostenfreie Winterhallentraining in der Turnhalle der NMS Altmünster steigert die persönliche Fitness der Skifahrer und macht fit für die Skitage. Für Kinder ab vier Jahren findet das Training in Form von spielerischer Bewegung statt und für die Jugendlichen und Erwachsenen steht körperliche Fitness im Vordergrund.

Junge Mitglieder bringen Ideen ein

Für die Familien wird alljährlich eine Familienskifahrt angeboten. "Diese sind immer sehr beliebt bei unseren Migliedern", so Gruber. Für die Jugendlichen gibt es auch im Sommer ein Angebot über den Club wie etwa Wasserskifahren in Altmünser. Beliebte Veranstaltungen des Skiclubs sind einerseits der alljährliche Skibazar im Herbst. Dort findet man alles von gebrauchten Ski- und Wintersportartikeln. Auch beim Kirtag Altmünster ist der Skiclub mit einem eigenen Zelt vertreten. "Das Event ist wichtig für unsere wirtschaftliche Basis und somit können wir auch die Jugend gut unterstützen. Seit unser 50 Jahrfeier im Jahr 2016 sind unsere Mitglieder von 275 auf 490 angestiegen. Davon sind 190 Jugendliche im Verein. Wir haben bewußt junge Erwachsene aktiv im Vorstand miteinbezogen. Die Jungen können und sollen ihre Ideen miteinbringen. Unser Vereinsziel ist es ein Club für Jung und Alt zu sein. Nach dem Motto: Der coolste Club für alle", erzählt Gruber.