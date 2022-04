Es war die erwartet klare Angelegenheit in der Bezirksliga Süd: Das Aufeinandertreffen von Spitzenreiter ASKÖ Vorchdorf und dem Tabellenletzten Union Buchkirchen verlief über 90 Minuten wie auf einer schiefen Ebene.

VORCHDORF. Die Gäste aus Vorchdorf übernahmen sofort das Kommando und drückten das Tabellen-Schlusslicht in die eigene Hälfte. Nach gut einer Viertelstunde ging die Huemer-Elf

in Führung, wenn auch etwas glücklich. Der überaus agile Dominik Raab bediente Kevin Wallmen, dessen Abschluss sprang von der Stange auf den Rücken von Buchkirchen-Goalie Silber und zurück ins Tor - 1:0 in der 17. Minute. Danach erarbeitete sich Vorchdorf Chance um Chance, die aber allesamt vernebelt wurden. Statt einer möglichen klaren Führung ging es mit dem knapp 1:0 in die Pause.

Erster Treffer von Kristian Rafajac

Nach der Pause ging es in der gleichen Tonart weiter, nun aber hatten die Gäste das Visier besser eingestellt. Einen perfekt getretenen Freistoß von Wallmen versenkte Kevin Prielinger per Kopf zum 2:0 (61.). Danach traf erstmals ASKÖ-Neuzugang Kristian Rafajac mit einem satten Schuss aus 25 Meter (69.) und der eingewechselte Stefan Kronberger stellte in der 74. Minute den Endstand von 4:0 sicher. "Der erwartete Pflichtsieg wurde souverän eingefahren, die spielerische Leistung war überzeugend, nur die Torausbeute hätten einfach deutlich höher ausfallen müssen", zeigt sich ASKÖ-Sportvorstand Hans Kronberger trotzdem zufrieden. Da auch Gschwandt zu Hause gegen Union Allhaming/Weißkirchen knapp mit 1:0 gewann, bleibt Vorchdorf mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, konnte aber die

Tordifferenz auf plus 25 (Gschwandt + 18) ausbauen.