Mit einem für Tabellenführer ASKÖ Vorchdorf doch bescheidenen 0:0-Remis endete das Match gegen die Union Thalheim, die aufgrund einer starken Defensivleistung einen verdienten Punkt mit nach Hause nehmen konnte.

VORCHDORF. Und trotzdem baute die Huemer-Elf die Tabellenführung auf drei Punkte aus, da Verfolger Union Gschwandt auswärts gegen den UFC Attergau eine glatte 0:2-Niederlage einstecken musste. Im Vorspiel musste Vorchdorfs 1b-Mannschaft die erste Niederlage seit 22. August 2021 (!!) hinnehmen - die Gastgeber verloren gegen Thalheim mit 0:1, bleiben aber weiter Spitzenreiter im Reservebewerb.

Vorchdorf stürmt, aber ohne zählbaren Erfolg

Mit Anpfiff von Schiedsrichter Kurt Habichlers starten die Heimischen wie von der Tarantel gestochen in Richtung Gäste-Tor. Schon in der zweiten Minute hatte Peter Orosz nach perfektem Zuspiel von Kevin Wallmen den Führungstreffer am Fuß, doch völlig ungewohnt vernebelte der Führende der Torschützenliste diese 100-prozentige Gelegenheit. Nach einer guten Viertelstunde lässt der Angriffswirbel der Hausherrn nach, und Thalheim wäre in der 26.Minute in Führung gegangen, hätte nicht Vorchdorf-Kapitän Marco Kontschieder für seinen bereits geschlagenen Tormann Radner vor der Linie gerettet. Gegen Ende der ersten Halbzeit waren dann wieder die Hausherrn am Zug, doch das ASKÖ-Stürmer-Duo Wallmen und Orosz vergeben weitere Top-Gelegenheiten.

Rafajac mit Alu-Treffer, aber Thalheim ebenbürtig

Der zweite Durchgang wurde auf Augenhöhe geführt. Vorchdorf war zwar meist feldüberlegen, aber die von Philipp Eder gecoachten Gäste kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Die besseren Chancen hatte Vorchdorf, so muss in der 55. Minute sogar Thalheims Kapitän Bernhard Steinen seinem Goalie auf der Linie zu Hilfe eilen, ansonsten hätte Wallmen die Führung für die Heimischen erzielt. Zehn Minuten später war es Vorchdorfs Kristian Rafajac, der mit einem Kracher aus 25 Meter nur die Alu-Latte des Thalheimer-Tores traf. Anderseits zeigte ASKÖ-Tormann Radner, was in ihm steckt - er dreht einen Kopfball nach einem Freistoß mit den Fingerspitzen über die Querlatte (70.). Im Finish der spannenden Partie versuchte Vorchdorf alles um den angepeilten Dreier zu realisieren, doch die Gäste-Abwehr zeigte eine großartige Leistung und brachte das torlose Remis glücklich, aber verdient über die Zeit.