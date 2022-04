Der Frühling motiviert bereits viel Hobby- und Breitensportler für die ersten gemütlichen Laufrunden und das, obwohl das Wetter aktuell etwas mehr Motivation abverlangt. Auch die Veranstalter von #badischllaeuft planen einen Frühjahrsauftakt und läuten am Karsamstag, 16. April, die Laufsaison ein.

BAD ISCHL. Von 10 bis 12 Uhr wird das Team rund um Andreas Pfandlbauer und Peter Seebacher im Kurpark und in der Ischler Innenstadt mehr als 30 Ostereier verstecken. Alle gefüllt mit tollen Preisen der Veranstaltungen und dessen Partner, wie zB Frühstücksgutscheinen oder Wertgutscheine der Ischler Gastronomie, Sachpreise oder Startplätze. Persönlich kann das Ei direkt bei den Veranstaltern vor Ort zwischen 11 und 13 Uhr eingelöst werden und pro Person so ein Preis abgeholt werden. Näheres zur Ostereieraktion auf den Webseiten der #badischllaeuft Veranstaltungen und den social media Kanälen. Oder am Karsamstag einfach aufmerksam durch Bad Ischl schlendern.

Katrin-Berglauf, Voigas17 und Kaiserlauf in den Startlöchern

Nach dem Auftakt im April heißt es dann fleißig trainieren, denn auch heuer bilden der Bad Ischler Sparkasse Katrin Berglauf am 12. Juni, der Bad Ischler RE/MAX Voigas17 am 6. August und der Bad Ischler RE/MAX Kaiserlauf am 24. September wieder die drei #badischllaeuft-Veranstaltungen. Man darf gespannt sein, wer sich heuer unter allen Finishern der 3 Laufevents im Herzen des Salzkammerguts zum Lauf-Kaiserpaar krönen lässt. Neben dem Titel, den 300 Ischler Gulden, der Übernachtung für zwei Personen im Villa Seilern Vital Resort warten auf das Lauf-Kaiserpaar jeweils ein Startplatz bei allen vier Veranstaltungen des Salzkammergut Cups (Mondsee Halbmarathon, Traunsee Halbmarathon, Bad Ischler RE/MAX Kaiserlauf und Wolfgangseelauf) 2023. Anmeldung für alle #badischllaeuft Veranstaltungen über www.time2win.at