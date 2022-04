Zwei Siege der Basket Swans sichern den zweiten Tabellenplatz ab, für Rang eins muss man auf einen Fehler des BC Vienna hoffen.

GMUNDEN. Die letzte Woche lief, aus Sicht der Basket Swans, nach Plan. Zunächst trafen die Basketballer in St. Pölten auf den SKN. Dort präsentierte man sich bereits in Playoff-Form und konnte einen unerwartet hohen 86:64-Auswärtssieg einfahren. Am Sonntag gastierten dann die Oberwart Gunners in der Volksbankarena. Dieses Spiel sollte allerdings nicht so eindeutig verlaufen und es ging, wie auch schon vergangene Woche gegen Kapfenberg, in die Overtime. Dieses Mal konnten die Schwäne das Spiel dann in der Verlängerung mit 101:90 für sich entscheiden. Damit stehen die Basket Swans praktisch als Tabellenzweiter fest. Um den ersten Platz noch erobern zu können, muss man auf Fehler des BC Vienna hoffen.

Kommenden Samstag trifft man dann um 20 Uhr in der Volksbankarena auf den Hauptstadtklub.