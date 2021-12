In der letzten Woche standen für die Swans gleich zwei Heimspiel auf dem Programm. Es hätte allerdings besser laufen können, denn während man das Nachholspiel gegen die Traiskirchen Lions für sich entscheiden konnte (106:89), setzte es im Spitzenspiel gegen den BC Vienna eine deutliche 74:94-Heimniederlage.

GMUNDEN. Das Spiel gegen Ex-Schwan Murati war zunächst ausgeglichen. Gmunden tat sich zwar zu Beginn im Angriff schwer, den Ball im Korb unterzubringen, doch eine starke Defense machte das wieder wett. Auch die Arbeit am Rebound war deutlich besser, als in den vorangegangen Spielen. Doch die zweite Hälfte gehörte dann ganz klar den Gästen aus Wien. Sie nutzten dann einfach die gesamte Tiefe ihres Kaders aus und auch Murati, der in den beiden ersten Viertel noch kein Faktor war, kam immer besser ins Spiel. Schlussendlich musste man sich zwar mit 20 Punkten geschlagen geben, man war aber über weite Strecken des Spiels enger an den Gästen dran.

Derby am 26. Dezember in Wels

Weiter geht es am 26. Dezember mit dem Auswärts-Derby in Wels. Wenn man offensiv etwas besser exekutiert, stehen die Chancen auf eine angemessene Revanche, nach der deutlichen Niederlage zum Saisonauftakt, gut.