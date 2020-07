ROITHAM AM TRAUNFALL. Das Gröbste ist (hoffentlich) überstanden und somit hat sich Mitte Mai die Vereinsführung des SV Promot Roitham gemeinsam mit Cheftrainer Mario Rak und allen aktiven Spielern zusammengesetzt, um die Spielervereinbarungen für die kommende Saison zu fixieren. Nach den sehr positiven und ehrlichen Gesprächen mit dem gesamten Kader, wo die Zukunft der Kampfmannschaft, die derzeitige schwierige Situation nach den COVID-19-Beschränkungen, aber auch die Motivation des gesamten Vereins nach Oben besprochen wurde, stand das Grundgerüst der Erwachsenenmannschaften wieder. „Es freut uns sehr, dass wir mit nur kleinen Änderungen bzw. Ergänzungen bei der kommenden Meisterschaft antreten können. Am Meisten freut es uns, dass wir wieder in die 2. Klasse Süd zurückkehren dürfen, wo wieder einige spannende Derbys auf unsere Zuschauer, Fans und Freunde zukommen. Leider müssen wir, teils aus privaten, teils aus beruflichen Gründen, aber auch, weil sich die jeweiligen Spieler dafür entschieden haben, auf ein paar Stammspieler der letzten Meisterschaft verzichten“, so Obmann Franz Schobesberger. Martin „Koni“ Konrad und Sebastian Weigerstorfer verlassen mit großem Bedauern den SV, wie auch unser 1er-Goalie Max Aitzetmüller, den es wieder in Richtung Heimat zur Union Eberstalzell zieht.

Optimale Betreuung in der Vorbereitungszeit

Doch auch die Scouts des SV Promot Roitham waren nicht untätig und so konnte, nach Robert

Gondosch, der bereits seit Winter Mario Rak im Trainerteam unterstützt, nun mit Daniel Katzinger

vom SC Offenhausen das Trainer-Trio komplett gemacht werden. Somit wartet auf unsere Jungs

eine optimale Betreuung in der Vorbereitungszeit bzw. in der neuen Saison. „Wir haben unseren

Jungs nach dem Trainerabgang im Herbst versprochen, dass der Vorstand sich um eine

hervorragende Betreuermannschaft kümmert. Mit Mario und Robert konnten wir bereits im Winter

Top-Trainer verpflichten. Nach der Vorbereitungszeit im Winter und dem Trainingslager im Februar

in Kroatien, freuten wir uns schon alle sehr auf die Frühjahresrunde. Unsere Jungs waren Top-Fit

und hoch motiviert in die neue Saison zu starten, doch dann kam Corona“, so Sektionsleiter Hannes

Stöttinger. Michael Kalcher, Sportlicher Leiter, ergänzt: „Wie man vielleicht in den Sozialen Medien

verfolgen konnte, waren unsere Jungs aber auch in der Trainingspause nicht untätig und so konnte

bereits Mitte Juni wieder mit dem Training in den Kleingruppen gestartet werden. Mit Daniel

Katzinger haben wir jetzt die optimale Ergänzung für das Trainerteam. Jetzt können wir flexibler und individueller mit unseren Jungs trainieren.“

Mathias Benedikt verpflichtet

Als neuer 1er-Goalie wurde Mathias Benedikt vom ATSV Steyr (zuletzt Wolfern) verpflichtet,

Mathias ist seit Anfang Juli bereits im Roithamer Tormanntraining aktiv und ein paar Tage später

stieg er auch schon ins Mannschaftstraining ein. Der 27-jährige Wahl-Lambacher kommt mit über

200 KM-Einsätzen auf eine beachtliche Statistik, die der Rak-Elf den nötigen Rückhalt verspricht.

Die SVR-Scouts waren auch über die österreichischen Grenzen hinaus aktiv und so konnte mit

Denisz Sztoiljkovic, ein 22-jähriger Mittelfeldspieler aus Ungarn/Serbien verpflichtet werden. Denisz

suchte in seiner neuen Wahlheimat Oberösterreich einen Verein, wo er seine Qualitäten unter

Beweis stellen kann und die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Vordergrund stehen. „Nach

den ersten Probetrainings mit Denisz war ich mit meinen Co-Trainern einer Meinung – wir geben

ihm auf jeden Fall die Chance, sich in OÖ als Roithamer-Kicker zu festigen und bei uns Anschluss

zu finden“, so Cheftrainer Mario Rak erfreut über den Zugang im KM-Team.

Youngsters am Feld weiterentwickeln

Um den Nachwuchsspielern den Einstieg in die Kampfmannschaft langfristig zu erleichtern, hat sich die Vereinsführung gemeinsam mit dem Trainer-Trio darauf verständigt, nicht jeden Abgang mit einem externen Spieler zu kompensieren. So setzt man nun verstärkt auf Spieler aus den eigenen Reihen, gespickt mit ein paar Schlüsselspielern mit der nötigen Erfahrung um die Youngsters auch am Feld weiterzuentwickeln. Um diesem Konzept gerecht zu werden, suchte der gesamte Verein einen schon etwas erfahreneren Fußballer mit der nötigen Ruhe und Spielpraxis. Nach etlichen Gesprächen und Probetrainings gelang es, Bozidar Cosic vom FC Altmünster zu gewinnen. Bozi kann mit seinen 38 Jahren auf eine sehr beachtliche Fußballkarriere zurückblicken. Angefangen in der Jugend von Ajax Amsterdam, über diverse Stationen in europäischen Ländern, wurde er in weiterer Folge mit Debreceni VSC ungarischer Meister. Mit FK Alfa Modrica spielte er sogar in der Champions League Qualifikation. In Oberösterreich wurde er von namhaften Clubs wie SV Wallern und ASKÖ Vorchdorf hochgeschätzt und konnte dort sein Können unter Beweis stellen.

SV-Präsident Dieter Grafinger abschließend: „Die Euphorie ist groß, die Spannung steigt. Ich

glaube jetzt geht es darum, diese Emotionen so lange wie mögliche aufrecht zu erhalten, die

Trainer in Ruhe arbeiten zu lassen und Geschlossenheit zu zeigen. Im Fußball gibt es auch wieder

andere Zeiten und falls es gerade einmal nicht so läuft wie gewünscht, müssen wir Ruhe bewahren

und nicht nervös werden. Wir sind von unserem Weg überzeugt und wir haben ein großartiges

Team, in dem Vorstand, Trainer und Mannschaften an einem Strang ziehen, ganz getreu

unserem Motto: #WirsindSVRoitham!“