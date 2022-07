In Rimini gewinnt Ivan Karabec mit seinem Doppelpartner Jiri Graf aus Havirov den Tischtennis-Europameistertitel der Senioren Ü40. Nach Benjamin Girlinger (U13-EM in Montenegro) der zweite EM-Titel für die SPG muki Ebensee binnen 14 Tagen.

EBENSEE. Das Sommermärchen findet seine Fortsetzung in Italien. Als krasse Außenseiter gewannen die beiden Tschechen Runde um Runde und standen plötzlich im Halbfinale der Nr. 1 des Turnieres gegenüber. Niemand in der prall gefüllten Messehalle verschwendete einen Gedanken an den möglichen Sieg und damit das Finale für Karabec/Graf. Aber mit unbändigem Willen und ausgezeichnetem Spiel stemmten sie sich gegen die Turnierfavoriten. Nach einer 2:1-Satzführung und dem Satzausgleich ging es in den Decider. Der zahlreiche Anhang der beiden trieb die Kindheitsfreunde schließlich zu einem fantastischen und hochverdienten 11:9 und damit zum Einzug ins Finale. Im Endspiel wartete mit dem Duo Artur Daniel/Maciej Rakowicz (POL) der nächste Kracher. Doch im Gegensatz zum Halbfinale ließen diesmal Karabec/Graf keinen Zweifel mehr aufkommen und dominierten die Polen fast nach Belieben. Mit einem fulminanten 3:0 fegten sie die Gegner von der Platte und kürten sich unter großem Jubel zum neuen Doppel-Europameister Ü40. Für den Teamleader und ehemaligen Paraolympic-Sieger der SPG muki Ebensee ein weiterer Karrierehöhepunkt, nachdem er im Einzel bereits im Achtelfinale knapp (2:3) am Esten Lauri Laane scheiterte. „Damit startet unser Bundesligateam mit zwei Europameister-Titel in die kommende Saison“, zeigten sich die SPG muki Ebensee-Funktionäre Otto Stüger und Herbert Riedler hocherfreut.