Eishockey harter Fight um Platz 2 zwischen ATSE Graz und den Gmundner Haien!

Mit Heißhunger reisten die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmundnen am Samstag 15.1.2022 nach Graz um gegen den ATSE Graz um Platz 2 in der laufenden Tabelle der 3. höchsten Eishockeyliga zu kämpfen. Und so entwickelte sich auch der erste Spielabschnitt in dieser Partie. Mit dem 1:0 legten die Hausherrn durch Nikolaus ZIERER nach 2:24 Spielminuten gleich vor. Nur eine Minute später zog Ian MOTIL unhaltbar zum 1:1 ab. In der 10. Spielminute war es Andre FLATSCHER nach Zuspiel von Allesandro MÜHLLECHNER der auf 1:2 für die SHARKS erhöhte. 15:10 auf der Anzeigetafel, da klingelte es erneut im Tor der Grazer. Nicolai OBOJES verwertete den Assist von Martin BRABES und Julian KLÖCKL zum 1:3. Das Anschlusstor zum 2:3 erzielte Andreas MEIXNER nach Pass von Simon DREYMANN. Die richtige Antwort der Gmundner Haie war das 2:4 durch Martin BRABEC, der das Zuspiel von Felix MAYER eiskalt ausnützte. Kurz vorher mussten die SHARKS ein Unterzahlspiel über die Zeit bringen. Pausenstand nach 20 Minuten 2:4 für Gmunden.

In der 26. Spielminute erhöht Nicolai OBOJES im Alleingang auf 2:5 für die SHARKS. Das große Fressen beginnt: Andre FLATSCHER erhöht im Alleingang auf 2:6, 2 Minuten später Vladimir ZVONIK im Puckbesitz, spielt ab auf Julian KLÖCKL, Weitergabe auf Christopher URSTÖGER und der verwandelt eiskalt zum 2:7, in Minute 29 ist Martin BRABEC mit dem Puck auf und davon und netzt zum 2:8 für die SHARKS ein! Simon DREYMANN konnte dann ein Zuspiel von Michael SANIN zum 3:8 verwerten. Ein Ruck ging durch die Heimmannschaft und Nikolaus ZIERER verkürzte in Überzahl auf 4:8. In der 38. Spielminute fiel dann durch Simon DREYMANN das 5:8. Das war auch der Pausenstand in dieser aufregenden Partie!

Der letzte Spielabschnitt war nichts für schwache Nerven. 20 Minuten rollende Angriffe, eine tadellos funktionierende Abwehr bei beiden Mannschaften und zwei hervorragende Torleute. Die Hartgummischeibe fand keinen Weg in den Kasten und somit fiel auch kein Tor mehr. Es blieb beim Auswärtssieg der RAUCH TECNOLOGY SHARKS Gmunden mit 8:5 Toren und somit Aufstieg auf Platz 2 der laufenden Tabelle hinter Kapfenberg. Gratulation der gesamten Mannschaft der Gmundner Haie zu diesem Erfolg und speziell auch Daniel MÖRIXBAUER im Tor der SHARKS mit 89,6% an gehaltenen Torschüssen.

Am kommenden Samstag 22.1.2022 empfangen die Gmundner Haie den EV ZELTWEG LIONS im Haifischbecken Gmunden, Spielbeginn um 18:15 Uhr, Kartenvorverkauf unter www.traunsee-sharks.com. In der Eishalle Gmunden gilt die 2G Regel und Maskenpflicht.

Bericht und Bilder (vom Heimspiel gegen Graz) Peter SOMMER FOTOPRESS