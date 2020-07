Lukas Kaufmann legte Zeit vor, Alexander Thaler aus Gosau wird Zweiter.

BAD GOISERN. Mitte Juli fanden die ersten beiden Race-Days im Rahmen der „Salzkammergut Trophy Individuell“ statt. Lukas Kaufmann (ARBÖ RC LINZ IMMOunited Racing) gewann dabei die Extremstrecke über 176 Kilometer und 5.904 Höhenmeter. Die sieben Abschnitte, in denen es eine Zeitnehmung gibt, absolvierte er in einer Zeit von 3 Stunden und 22 Minuten. Mit knappem Rückstand und einer Zeit von 3 Stunden und 29 Minuten fuhr der Gosauer Alexander Thaler auf den zweiten Rang, Stefan Schrattenecker (Bike Team Borbet) aus Mauerkirchen im Innviertel belegte Platz drei (3 Std. 43 Min.). Neben den Race-Days zur „Salzkammergut Trophy Individuell“ gab es auch die Scott-Junior Trophy im Bikepark und am Areal des Austrian Sports Resort in Obertraun, bei der über 250 Kids teilnahmen.

Die nächsten Race-Days am 1. und 2. August

Die nächsten Trophy Race-Days mit Startmöglichkeit ab 5 Uhr Früh sind für 1. und 2. August geplant. Darüber hinaus können die 7 Trophy-Strecken täglich ab 7 Uhr in Angriff genommen werden! Beim neuen, „corona“-bedingten Format der Salzkammergut-Trophy-Individuell kann man die traumhafte Landschaft des Salzkammerguts aus einem Mix aus Mountainbike-Tour und Rennen erleben. Auf den sieben verschiedenen Distanzen zwischen 21 und 176 Kilometer gibt es auf ausgewählten Anstiegen eine permanent eingerichtete Zeitmessung. Wer an einem Tag alle Zeitmess- und Kontrollpunkte einer Strecke in der vorgesehenen Reihenfolge absolviert hat, kommt in die Rangliste und kann die eigene Leistung mit den Zeiten der Race-Days- sowie allen Individuell-Teilnehmer online vergleichen.

Das Startpaket mit dem Transponder für die Zeitmessung kostet 29 Euro und kann ua. beim Tourismusverband in Bad Goisern abgeholt werden. Bei Online-Anmeldung wird es gegen einen Aufpreis von 3,90 Euro per Post zugeschickt. Alle Infos, Ergebnisse und Anmeldungen zur „Salzkammergut Trophy Individuell“ unter www.trophy.at/individuell