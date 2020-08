Mit dem vergangenen Samstag ist der offizielle Teil der heurigen Tennis-Mannschaftsmeisterschaften für die allgemeinen und Senioren-Teams der SPG Bad Ischl zu Ende gegangen.

BAD ISCHL. Bei erneut sehr heißen Temperaturen und ungetrübtem Sonnenschein gab es dieses Mal gleich drei Heimspiele auf der Anlage in Kaltenbach: Die Herrenkampfmannschaft empfing den unangefochtenen Meister der Oberliga – ASKÖ TC Wels – und bot dem Tabellenführer ordentlich Paroli: Nach den Einzeln stand es 3:3 und nachdem ein Doppel klar in die Ischler ging, das zweite Doppel denkbar knapp im Matchtiebreak verloren ging, fehlte auch im dritten und somit entscheidenden Doppel das Quentchen Glück. Die 4:5-Niederlage schmerzte allerdings nur kurz: "Immerhin haben wir eine tolle Saison mit fünf Siegen gefeiert", freut sich Team-Kapitän Alex Bucewicz. Das bedeutet den Klassenerhalt in Oberösterreichs höchster Liga. Einen Die 4er-Mannschaft musste sich mit 3:6 gegen Steyrermühl geschlagen geben, mit 8:1 schickte die fünfte Herrenmannschaft die Gegner des UTC Gmunden wieder nach Hause. Die zweite Herrenmannschaft spielte auf der Anlage des TC Mosergütl und musste sich dort der Ebenseer Kampfmannschaft mit 3:6 geschlagen geben. Das dritte Herren-Team musste auswärts in Kammer ran und unterlag mit 1:8, die sechste Herrenmannschaft unterlag in Aurach am Hongar mit 2:7.

Meisterliche Ü45-Senioren

Grund zum Feiern hatten auch die Senioren der Ischler Ü45-Teams: Die erste Mannschaft fixierte in einer spannenden Saison den erneuten Aufstieg in die Oberliga. Die zweite Mannschaft holte den Meistertigel in der Bezirksklasse und schlägt 2021 in der Regionalliga auf.

Tennishalle fehlt: Nachtragsspiele nötig

Die unsere Wetterlage der letzten Wochen und Monate machte eines ganz deutlich: Die derzeit im Wiederaufbau befindliche Tennishalle fehlt. Nicht nur bei den Meisterschaftspartien, die oftmals verschoben werden mussten, sondern auch bei Trainings und Jugendcamps des TC Bad Ischl.

Jahreshauptversammlung am 14. August

Ein Update zur Hallensituation wird Obmann Roland Lechner am 14. August um 19 Uhr bei der Jahreshauptversammlung geben. Hier wird auch der Vorstand neu gewählt. Bei der Meisterschaftsabschlussfeier wurde übrigens auch eine Spende von TC Mosergütl-Obmann Markus Kainzner an Lechner übergeben. 900 Euro wurde bei einer Feier gesammelt und dem Parnerverein als Unterstützung für den Wiederaufbau der Halle überreicht. "Ohne unsere Freunde beim TC Bad Ischl und die langjährige Unterstützung würde es unseren TC Mosergütl vermutlich gar nicht mehr geben. Es versteht sich von selbst, dass wir hier einen kleinen, symbolschen Beitrag leisten wollen."