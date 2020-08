Die Bad Ischler Bernhard Zwettler, Manuel Viel und Stefan Schlager holten sich beim Altausseer Tennisturnier in ihrer ITN-Kategorie jeweils den Sieg.



ALTAUSSEE. Mitte August fand auf der vermutlich zweitschönsten Tennisanlage Österreichs - die schönste befindet sich vermutlich beim TC Bad Ischl in Kaltenbach - das traditionelle Altausseer Tennisturnier statt. Vor dem malerischen Berg-Seen-Panorama jenseits des Pötschen griffen auch zahlreiche Bad Ischler Tennis-Asse in das steirische Tennisgeschehen ein. In der Königsklasse (ITN 2,000 bis 5,999) war von Anfang an klar, das Bernhard Zwettler vom TC Bad Ischl ein gewichtiges Wörtchen um den Sieg mitreden würde. Der an zwei Gesetzte spielte sich ohne Satzverlust in das Finale. Das von allen erwartete Spitzenmatch gegen den Top-Gesetzten David Otter gab es zwar nicht - dieser musste bereits vor dem ersten Match w.o. geben - trotzdem war das Endspiel kein Selbstläufer: Als Gegner stand Zwettler dem erst 15-jährigen Lorenzo Dirninger gegenüber. Dieser spielte groß auf und Zwettler sah sich anfangs einem 2:5-Rückstand gegenüber, fand dann jedoch sein Spiel und gewann die Parte mit 7:5 und 6:4.

Ischler triumphieren auch bei 6,0- und 7,5-Bewerben

Dass in der Kaiserstadt hochklassiges Tennis gespielt wird, zeigen aber auch die anderen Ergebnisse: Im ITN 6,000-Bewerb siegte Manuel Viel, der für die Tennis-SPG Bad Ischl (Spielegemeinschaft TC Bad Ischl und TC Mosergütl) antrat. Viel, der nach mehrjähriger Pause wieder in das Tennisgeschehen eingestiegen ist, gewann dabei alle seine Spiele deutlich in zwei Sätzen. Nervenstärke bewies auch der dritte Ischler im Bunde. Stefan Schlager (TC Mosergütl) ging im Bewerb ITN 7,500 an den Start und konnte sich als Vier-Gesetzter ohne Satzverlust ins Finale spielen. Dort traf er auf Frederik Frey, der den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden konnte. Doch Schlager spielte groß auf, holte sich Durchgang zwei mit 6:4 und ließ dem Gegner im anschließenden Matchtiebreak mit einem klaren 10:2 keine Chance.