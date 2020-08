Mit dem fünften Saisonsieg sicherten die Oberliga-Herren der Tennis-SPG Bad Ischl den Klassenerhalt in Oberösterreichs höster Liga.

BAD ISCHL. In der vorletzten Begegnung der heurigen Mannschaftsmeisterschaften trat das Ischler Oberliga-Team um Captain Alex Bucewicz auswärts gegen Baumgartenberg an. Trotz Hitze bei über 30 Grad im Schatten gingen die ersten Einzelbegegnungen relativ zügig über die Bühne. Alex Bucewicz, Philipp Gratzer, Markus Huber und Sebastian Hagn konnten ihre Partien jeweils glatt in zwei Sätzen gewinnen, Marko Krickovic musste sich einem starken Konkurrenten geschlagen geben. Somit ging Top-Spieler Jakob Schnaitter beim Stand von 4:1 für die Kaiserstädter in das Match gegen seinen früheren Trainigskollegen Daniel Uhlig. Was diese beiden boten, war nicht nur Tennis auf höchstem Niveau, sondern auch an Spannung kaum zu überbieten. Durchgang eins ging mit 7:5 an Schnaitter, Uhlig sicherte sich Satz zwei jedoch ebenfalls mit 7:5. Somit musste ein Entscheidungssatz her, den Schnaitter nach weit über zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:4 für sich entscheiden konnte. Somit war der Tagessieg schon fixiert, beim 5:1 wollten die Ischler aber die möglichen drei Punkte mit nach Hause nehmen. Schnaitter/Bucewicz siegten im Einser-Doppel mit 6:4 und 6:4, Krickovic/Gratzer gewannen ihr Match klar mit 6:3 und 6:2, Hagn/Huber mussten sich erst im Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben. Endstand somit 7:2, drei Punkte und der fixierte Klassenerhalt.

Damen verlieren knapp, Bezirksliga-Derby geht an Ischl

Ischls Tennisdamen mussten sich im Heimmatch der Landesliga West mit 3:4 geschlagen geben, die dritte Herrenmannschaft empfing in der Bezirksliga das Team aus Hallstatt/Obertraun und ging mit einem knappen, aber verdienten 5:4 als Sieger hervor. Die 4er-Herren verloren in der 1. Klasse auswärts mit 3:6 gegen den TK Altmünster, in der 2. Klasse Süd A setzten sich die 5. Herrenmannschaft im Derby gegen Ebensee mit 5:4 durch.

Grande Finale am 8. August

Höhepunkt der von "Corona" und regenbedingten Verschiebungen gezeichneten Meisterschaftssaison wird der kommende Samstag (8. August) sein. Hier empfangen die Oberliga-Herren den Tabellenführer aus Wels. Neben weiteren interessanten Begegnungen wird aber auch der Meisterschaftsabschluss – zu dem alle Spieler und Fans herzlich eingeladen sind – mit Spannung auf der Anlage in Kaltenbach erwartet.