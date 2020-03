AMPFLWANG. Der erste Start nach seiner Rückenverletzung – erlitten beim Trainingscamp in Spanien – endete mit einem Sieg für den Gmundner Jakob Sommerer vom Trialgarten Team Ohlsdorf. Er gewann am Wochenende das 3. Wintercup Trial im Hausruckpark Ampflwang. Sommerer, im Zivilberuf Entwicklungstechniker bei KTM Motorsport, verwendete bei diesem Wettbewerb in Ermangelung eines eigenen Motorrades, die TRRS Maschine seines Vaters und zeigte damit auch sein spezielles Talent auf jedem Motorrad erfolgreich zu sein. Zweiter wurde Heinz Wimmer aus Vöcklabruck und dritter Sommerers Teamkollege vom MC Laakirchen Heli Ornetzeder.