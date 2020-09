Zwei der wichtigsten ÖTV-Bewerbe gingen in den vergangenen Wochen über die Bühne. Mit dabei war auch U12-Tennis-Ass Jan Hemetzberger. Er holte den Vize-Staatsmeistertitel und krönte sich zum OÖ-Landesmeister.

SALZKAMMERGUT. Einer der derzeit besten Nachwuchs-Tennisspieler des Salzkammergutes bzw. sogar Oberösterreichs ist der Bad Goiserer Jan Hemetzberger. Der Taf-Schützling schlägt für die Tennis-SPG Bad Ischl auf und ist aus der U12-Tennisszene nicht mehr wegzudenken. Das unterstreichen die Ergebnisse bei den kürzlich stattgefundenen Staats- und Landesmeisterschaften.

ÖTV-Jugendmeisterschaften 2020: Silber für Hemetzberger

Die Jugend-Staatsmeisterschaften der U12-Spieler wurden Mitte August in Bruck an der Mur ausgetragen. Der an Position drei gesetzte Jan Hemetzberger spielte sich bis ins Halbfinale, wo er auf den Zweitgesetzten Florian Zimmer traf. Der Bad Goiserer war dabei eine Klasse für sich und stürmte mit einem 6:1 und 6:1-Sieg ins Finale, wo die Nummer Eins Österreichs, Thilo Behrmann, wartete. Dort spielte Hemetzberger in Satz eins groß auf und schoss den Favoriten mit 6:1 "vom Platz". Danach fand Behrmann aber besser ins Match, spielte konstanter und sicherte sich den Staatsmeistertitel mit 6:1 und 6:0. Der zweite Rang kann sich aber durchaus sehen lassen. Im Doppel spielte Hemetzberger mit Valentin Klaunzner und konnte nach einem spannenden Viertelfinale (2:6 7:6 und 10:7) auch im Halbfinale sein Können unter Beweis stellen. Dort gab es ein Wiedersehen mit Florian Zimmer - und Phillip Niederle -, die in einem echten Krimi das finale Match-Tiebreak für sich entscheiden konnten.

Souverän bei den OÖ-Landesmeisterschaften

Bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften, die Ende August stattfanden, ging Hemetzberger als Top-Gesetzter in den U12-Einzelbewerb. Und er wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Ohne Satzverlust - sogar ohne einen einzigen knappen Satz - ging der Landesmeistertitel an den Bad Goiserer. Ebenfalls für die Tennis-SPG Bad Ischl am Start war Patrick Mikenda, der sich sowohl im Einzel, als auch im Doppel bis ins U12-Viertelfinale spielte. Hemetzberger war natürlich auch im Doppel im Einsatz und unterlag dort mit Doppelpartner Gabriel Niedermayr erst im Finale. Und zwar niemand geringeren als den Staatsmeistern Thilo Behrmann und Maxi Heidlmair.