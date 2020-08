Laufikone Christian PFLÜGL im Trainerteam des SV Gmundner Milch!

Langstreckenläufer, Bewegungscoach, Lauftrainer, 2 facher österreichischer Gewinner im Marathon 2008 und 2010, nationale und internationale Erfolge im Laufsport, kein anderer als Christian PFLÜGL ist gemeint. Zu Hause ist er in Gschwandt bei Gmunden, hat seit 23 Jahren im Leistungssport Erfahrungen gesammelt und wird ab September 2020 im Bereich Ausdauer, Kraft, Ernährung im Bereich des Nachwuchses das Trainerteam der Spielgemeinschaft SV Gmundner Milch und ASKÖ Ohlsdorf unterstützen.

Christian PFLÜGL setzt sich speziell für die Kids und Jugendlichen ein und gibt die Botschaft "keine Stunden im Leben, die man im Sport verbringt, ist eine verlorene Zeit!“ an alle Sportlerinnen und Sportler weiter. Großen Zuspruch und Unterstützung hat er dabei durch den Vorstand des SV Gmundner Milch, durch den Trainerstab und auch besonderes durch Bürgermeister Stefan KRAPF, der ein besonderes Auge auf den Sport in seiner Sportstadt Gmunden geworfen hat. Nachwuchsarbeit sollte bei allen Vereinen an erster Stelle stehen, dies bedeutet Zukunft und Weiterbestand für jeden Verein. Sport, besonders Mannschaftssport fördert das Miteinander, das gemeinsame Ziel zu erlangen und körperlich fit zu bleiben.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS