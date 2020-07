Ab August gibt es neben den MTB-Bewerben auch einen Leistungsvergleich für Läufer auf permanent eingerichteten Laufstrecken.

BAD GOISERN. Schon seit Anfang Juli bietet das Trophy-Team allen Radsportlern ein alternatives Rennformat an, bei dem bis Ende Oktober die traumhafte Landschaft des Salzkammergutes in einem Mix aus Rennen und Mountainbike-Tour erlebt werden kann. Dazu stehen sieben Trophy-Strecken zwischen 21 und 176 Kilometer in den Kategorien Mountainbike, eMTB und Gravel zur Auswahl.

Nun offerieren die Trophy-Organisatoren ab Anfang August nach dem gleichen Wettkampfmodus auch permanente Laufstrecken mit fix installierter Zeitmessung. Geplant sind verschiedene Strecken, wobei die erste am 2. August im Rahmen der nächsten Race Days eröffnet wird. Bei dieser Generalprobe für weitere Laufbewerbe dürfen maximal 50 Läufer teilnehmen. Sie werden vom Weißenbachwirt in Einzelstarts in einem Abstand von mindestens 50 Metern zwischen 8.30 und 9.30 Uhr losgeschickt. Von dort geht es am rechten Traunufer dem Traunreiterweg entlang bis zur Sophienbrücke in Bad Goisern und wieder zurück zum Ziel beim Weißenbachwirt. Die Laufstrecke misst 4,6 Kilometer und weist nur einen minimalen Höhenunterschied auf. Weitere Lauf-Race-Days sind schon fix geplant. Ab 5. August wird es auch eine Weißenbachrunde über 13 Kilometer ins Weißenbachtal geben, ein Halbmarathon und ein Berglauf werden im Herbst folgen.

Wesentlichen Anteil an der Einführung dieser neuen Laufbewerbe hat Franz Lichtenegger, der sich um den Laufsport im Salzkammergut sehr verdient gemacht hat und in dessen Sportgeschäft in Bad Goisern die Startpakete erhältlich sind.

Eine Anmeldung, eine Startnummer – alle Strecken

Wie bei den MTB-Bewerben kann man mit derselben Startnummer auf jeder Laufstrecke an einem beliebigen und selbstgewählten Tag teilnehmen und so seine Zeit mehrmals verbessern. Die Startgebühr beträgt 19 Euro, der Transponder für die Zeitmessung ist in der Startnummer integriert. Die endgültige Rangliste wird Anfang November veröffentlicht.

Information und Anmeldung: www.trophy.at/lauf