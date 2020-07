Österreichs erster Triathlon 2020 in der Sportstadt Gmunden

Unter strengsten Auflagen fand heute Sonntag 12.7.2020 der erste TRIATHLON nach Lockerung der Corona Regelungen statt. Organisator des 2. RAIFFEISEN GMUNDEN TRIATHLON war kein geringerer als FLORO - Florian WERNER mit seinem Team, speziell auch Robert JÄGER mit seiner Riesen Erfahrung im Triathlonsport. Der Sprinttriathlon setzt sich aus 750 Meter schwimmen im 17,5 Grad kalten Traunsee, 25 Kilometer Radfahren von Gmunden über Gschwandt, Eisengattern, Laakirchen, Gschwandt zurück nach Gmunden und anschließend 5 Kilometer Laufen, wobei drei Runden vom Seebahnhof über Rathausplatz Gmunden und zurück zur absolvieren waren.

Unter 222 Teilnehmer/innen siegte mit einer Traumzeit von 0:59:40 der 21 jährige Leon PAUGER vom TRIA DORNBIRN, ein äußerst sympatischer Bursch, für den sich die weite Anreise sichtlich gelohnt hat. In der Damenwertung war die 26 jährige Julia HAUSER vom Triathlonclub KAGRAN mit einer Zeit von 1:10:41 die Schnellste. Auch sie ist in der Triathlonszene keine Unbekannte.

Im Staffelbewerb siegte Das MISCHCONSULT TRIA TEAM OÖ mit Stefanie KRECHL, Hannes MARINGER und Mathias MITTERLEHNER in der Zeit von 1:11:49. Immerhin waren auch hier 10 Teams angetreten und kämpften um den Sieg.

Das Starterfeld war gespickt mit Größen aus dem Triathlon Sprint,- und Langdistanz Bereich, alle zu nennen wäre zu ausführlich. Interessierte können sich die Ergebnisliste unter www.time2winn.at gerne ansehen und nachlesen. Auch werden in Kürze viele Fotostrecken im Netz erscheinen, so auch unter www.fotopress-sommer.at unter Neueste - Triathlon Gmunden 2020. Ein großes Lob muss dem Veranstalter, seinem Team, den Sportlern und auch dem Publikum ausgesprochen werden. Wo es möglich war wurde der Abstand gewahrt oder auch Mund-Nasenschutz getragen. Leider konnte aufgrund der Corona Situation keine offizielle Siegerehrung abgehalten werden. Die tollen Preise konnte sich jeder Sportler selbst am Infostand abholen. Für jeden Teilnehmer/in gab es ein Sackerl mit Leckereien und Getränke, dass gleich nach dem Zieleinlauf überreicht wurde.

Der 2. RAIFFEISEN GMUNDEN TRIATHLON ist Geschichte, es beginnen die Vorbereitungen zum 3. RAIFFEISEN TRIATHLON GMUNDEN!

In Kürze alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at unter Neueste - Triathlon Gmd.2020