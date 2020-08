OHLSDORF. Es war eine Hitzeschlacht, bei der sich beide Gegner nichts schenkten. Der Bezirksligist ASKÖ Ohlsdorf ging schon in der 11. Minute gegen den klassenhöheren Landesligisten Ostermiething in Führung und setzte gleich drei Minuten später das 2:0 durch Benjamin Maxwald drauf. Wiederum zwei Minuten später netzte Elvis Ozegovic zum Anschlusstreffer der Gäste ein. 34. Minute - ein weiteres Traumtor von Atzlinger. Vier Minuten vor der Pause dann ein neuerlicher Anschlusstreffer durch Muhamed Subasic. Der Halbzeitstand von 3:2 war dann auch der Endstand. Die kompakte Mannschaft der ASKÖ Ohlsdorf zeigte, dass sie mit Landesligisten gut mithalten kann und hätte sich den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga heuer (nach drei knappen, aber misslungenen Versuchen) redlich verdient. Mit dem gestrigen Sieg im Landescup steigt Ohlsdorf in die dritte Runde auf und trifft da auf den OÖ-Ligisten GW Micheldorf.