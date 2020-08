OHLSDORF. Von der Papierform war alles klar, doch auf dem Spielfeld schaute es dann anders aus: In der dritten Runde des Fußball-Landescups tat sich Grün-Weiß Micheldorf (OÖ-Liga) bei der zwei Klassen tiefer spielenden ASKÖ Ohlsdorf (Bezirksliga Süd) sehr schwer. Nach dem raschen 1:0 für (2. Minute) und dem 2:0 in der 26. Minute schien es für die grün-weißen Gäste zu laufen. Doch dann gaben die Ohlsdorfer Kicker ordentlich Gas und drehten das Spiel: Zwei Tore von Ivan Tokic in der 34. und 39. Minute bedeuteten einen ausgeglichenen Halbzeitstand.

Nach der Pause wieder einige 100%ige Chancen für die Ohlsdorfer, doch erst der eingewechselte Daniel Lexl konnte in der 77. das ersehnte Führungstor erzielen. Aber schon vier Minuten darauf wieder der Ausgleich durch die Gäste. Und jetzt arbeiteten beide Mannschaften auf das entscheidende Führungstor und damit den Aufstieg in die nächste Runde hin, das Spiel wurde sehr ruppig - und drei wurden vom Schiedsrichter vom Platz verwiesen: Der Trainer (!) und ein Spieler von Micheldorf (jeweils Gelb-Rot) und in der 90. auch noch ein Ohlsdorfer. Der Endstand von 3:3 bedeutete schließlich Verlängerung.

Was sich dann abspielte, fällt nicht mehr unter die Kategorie "Faire Spielbedingungen". Denn es wurde finsterer und finsterer und die Spieler sahen kaum mehr was (Ohlsdorf hat kein Flutlicht und machte im Vorfeld den Verband bei der Terminfixierung darauf auch aufmerksam). Ein Abspielfehler der Ohlsdorfer sicherte dann in der 116. (!) Minute den Micheldorfern das entscheidende Siegestor zum 4:3.

Fazit: Trotz der knappen Niederlage freuten sich die Ohlsdorfer. Fast 120 Minuten mit einer OÖ-Liga-Mannschaft auf Augenhöhe mithalten zu können, das bedeutet viel. Und nicht weinige Zuseher meinten: Ohlsdorf kann es, Ohlsdorf hätte sich mit dieser Spielleistung heuer endlich den Aufstieg in die Landesliga verdient.