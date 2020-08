Die spielfreien Laakirchnerinnen konnten einen klaren Auftaktsieg von Laakirchens Herren gegen UKJ Froschberg in der 2. Bundesliga bejubeln.

So klar das Ergebnis aussieht, waren doch alle Sätze eng umkämpft (11:8, 11:9, 11:7, 11:8). Spielertrainer Markus Beisskammer musste nach einigen Ausfällen den 44jährigen Angreifer Thomas Buchschachermair reaktivieren, der maßgeblich am Sieg in dieser Hitzeschlacht beteiligt war. Auf die Abwehr mit Paul Grafinger, Roman Kreutzer und den beiden Routiniers Roland Brunnbauer und Michael Almhofer war stets Verlass.

Damen empfangen Tabellenführer!

Am Samstag, 29. August (14.00) treffen die Herren in Freistadt auf den Aufsteiger, für die Damen steht am Sonntag auf eigener Anlage (10.00) das Duell mit den bislang unbesiegten Niederösterreicherinnen von der SPG Wolkersdorf/Neusiedl am Programm.