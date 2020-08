Am kommenden Wochenende startet die lang ersehnte Bundesligameisterschaft, allerdings aufgrund der Saisonkürze mit einer abgespeckten Version in Einzelspielen. Nach vier Spielen wollen die Laakirchner Damen in die Endrunde einziehen.



Interims-Damencoach Michael Almhofer kann auf seine Stammspielerinnen (Carina Steindl und Sabine Kranzl im Angriff, Teresa Eidenhammer, Nicole Sollböck und Emma Dallinger in der Defensive) bauen, ob die Eigenbau-Nachwuchsmädels in der kurzen Saison zum Einsatz kommen, bleibt offen. Im neu geschaffenen Gruppenspielmodus haben es die Laakirchnerinnen auswärts mit DSG Hirschbach (Sonntag, 16.August, 16.00), ASVÖ SC Höhnhart und zu Hause dann mit SPG Wolkersdorf/Neusiedl und FBC Linz AG Urfahr zu tun. Am 12. und 13. September werden bereits Halbfinali und Endspiele ausgetragen. Und da wollen Carina & Co. unbedingt mitmischen.

Herrentrainer Markus Beisskammer darf seine Jungs in der 2. Bundesliga ebenfalls in eine Gruppenphase mit Einzelspielen schicken, durch die coronabedingte Absage von Polizei Wien gehen die ersten Punkte schon im Vorfeld an die Papierstädter. Weiters trifft Laakirchen auf ÖTB Drösing, TUS Kremsmünster 2, ASKÖ Seekirchen und DSG Froschberg 2. In dieser Saison gibt es keinen Auf- und Absteiger. So wird Beisskammer die Gelegenheit nützen, viele Junge Spieler Spielpraxis zu ermöglichen.