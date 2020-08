Obwohl der 31-jährige Christoph Kronberger erst Mitte Juli von seinem Cousin Lukas Huemer (er wechselte in die Akademie Ried) den Trainerjob bei Bezirksligist ASKÖ Vorchdorf übernommen hat, startete seine Mannschaft spektakulär in die neue Meisterschaft.

ATTERGAU. In einem rassigen Match siegten die Vorchdorfer auswärts gegen den UFC Attergau verdient mit 2:4 (0:2). Nach 60 Minuten führten das Kronberger-Team bereits mit 0:4, hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits alle drei in der Startelf stehenden Stürmer (Gruber, Heinzlmeier und Wallmen) verletzungsbedingt austauschen müssen. "Die lange Pause zeigte trotz gutem Training Wirkung. Wir haben aber einen breiten Kader und die jungen Eintauschspieler zeigten, welches große Potential in ihnen steckt", ist der junge Askö-Coach zuversichtlich, auch das kommende Heimspiel gegen Union Neukirchen/Vöckla erfolgreich gestalten zu können. Dieses findet am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr in der Schachner-Arena statt.