Die ersten beiden Rennwochenenden nach der langen Corona-Pause wurden für den Altmünsterer Junioren-Downhiller Niklas Sterer, 16 Jahre, zum vollen Erfolg.

ALTMÜNSTER. Am Semmering in Niederösterreich konnte Niklas Sterer vor zwei Wochen die Austrian Gravity Series in der Klasse U17 mit einem gewaltigen Vorsprung von etwa 10 Sekunden vor den jeweiligen deutschen und tschechischen Champions klar für sich entscheiden. Letztes Wochenende gewann er den UNIOR-Cup in Maribor im Rahmen der slowenischen Staatsmeisterschaft auf der berüchtigten Weltcup-Strecke. Sterer konnte bereits in den letzten beiden Jahren die Gesamtmeisterschaft der Int. Rookies Championships für sich entscheiden und hofft nach einer heurigen starken Saison auf einen Aufstieg in die UCI-Junioren-WM.