SHARKS Gmunden mit Krampf und Kampf zum Sieg in Wien!

Die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden sind heute Samstag 29.1.2022 beim WEV/Wien in der ÖEL Eishockeyliga angetreten.

Im ersten Drittel waren die Sharks die klar führende Mannschaft mit unzähligen Torchancen und leider nur einem Tor durch Christopher URSTÖGER, im zweiten Drittel verloren die Gmundner Haie zeitweise den Faden, erzielten zwar zwei Treffer durch Julian KLÖCKL und Mark MARTON, kassierten aber auch zwei Gegentreffer und gingen mit knapp 2:3 in die Pause.

Im Letzten Spielabschnitt Kampf und Krampf auf Biegen und Brechen, in der 43. Spielminute kassierten die Haie den Ausgleich der WIener zum 3:3, dann wieder zwei Treffer für die SHARKS durch Julian KLÖCKL und Ian MOTIL zur 3:5 Führung. Christophe VERMEERSCH traf aber noch zwei mal für den WEV und so ging es mit 5:5 in Overtime. Die endete aber torlos und im Penalty Schießen machte Felix MAYER mit dem 5:6 dann doch den Sieg für die SHARK`s klar. Somit gingen 2 wichtige Punkte für die Haie mit auf den Heimweg.

"Gratulation, obwohl sich unsere Jungs das Leben selbst schwer gemacht haben! So bleibt der Kampf um Platz drei in der Tabelle spannend, Kapfenberg ist bereits fix Gruppensieger mit 36 Punkte, auf Platz 2 ATSE Graz mit 24 Punkte (2 Spiele ausständig), Platz 3 derzeit die SHARKS Gmunden mit 23 Punkte (1 Spiel ausständig), Zeltweg auf Platz 4 mit 10 Punkte (hat aber noch 6 Spiele offen und könnte sowohl die Sharks als auch Graz von Platz 3 verdrängen) und auf Platz 5 der WEV Wien mit 6 Punkte (3 Spiele ausständig). Die Spannung bleibt also bis zum Ende des Grunddurchganges bestehen!“, so Thomas RAFFELSBERGER, Vizeobmann der SHARKS im Telefonat aus Wien.

Die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden haben noch eine Begegnung gegen den Tabellenführer KAPFENBERG ausständig. Die findet am kommenden Samstag 5.2.2022 mit Spielbeginn 18:15 Uhr im Haifischbecken Gmunden statt. Spannung pur ist garantiert. Kommen Sie/Du in der Eishalle vorbei und unterstützt die SHARKS bei diesem wichtigen Eishockeyspiel!

Bericht und Bilder (vom Heimspiel in Gmunden) Peter SOMMER FOTOPRESS