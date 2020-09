Mit einer weißen Weste beenden Laakirchens Bundesliga-Faustballerinnen die Vorrunde in der 1. Bundesliga. Im letzten Spiel besiegten sie die starken Linzerinnen und freuen sich, am kommenden Finalwochenende gleich zweimal auf den Heimvorteil.



ASKÖ Laakirchen Papier – FBC Linz AG Urfahr 4:2 (11:8, 6:11, 7:11, 11:9, 11:3, 11:7)

Mit einem hart umkämpften Sieg gegen die Linzerinnen im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B setzten sich die Paper-Girls nach einem 1:2-Satzrückstand noch durch und sicherten sich so als bester Gruppensieger beide Spiele zu Hause in der Entscheidung am kommenden Wochenende. Coach Michael Almhofer war mehr vom Ergebnis wie von der Leistung seiner Damen angetan. „Da haben wir noch etwas Luft nach oben“, so der Neo-Coach der Laakirchnerinnen.

Zeitplan:

Samstag, 12. September, 10.00: Halbfinale ASKÖ Laakirchen Papier – Union Compact Freistadt

Sonntag, 13. September, 11.00 Spiel um Platz 3 oder 13.00 Spiel um den Österr. Meistertitel

Der Gegner wird im 2. Halbfinale am Samstag zwischen Union Haidlmair Nußbach und SPG Wolkersdorf/Neusiedl ermittelt.