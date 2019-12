Skijöring Gosau 8. Februar 2020

GOSAU. Alle Motocrossfans können sich schon auf das nächste Skijöring Event freuen. Am 8. Februar 2020 wird zum achten Mal das Holzknecht-Skijöring in Gosau stattfinden. Die Wintersportart kommt aus Norwergen. Früher ließen sich die Skifahrer an einem Seil von Pferden durch die Winterlandschaft ziehen. Statt einem Pferd spannte das "Offroad Team Rabenkogel" die Motocrossmaschinen vor die Skifahrer. Das klappte wunderbar. Das anfängliche Experiment wurde mittlerweile zur beliebten Speed-Veranstaltung, die jährlich über 100 Zuschauer verzeichnet. Die Vorläufe beginnen ab 10 Uhr und die Finalläufe ab 13 Uhr. Am 5. Jänner 2020 startet die Anmeldung unter rabenkogel.at.