Letzten Donnerstag stand für die Basket Swans das letzte Spiel des Jahres 2021 auf dem Programm. Gegner waren die Timberwolves aus Wien, der vergangene Woche mit dem Sieg über den BC Vienna, noch für eine Überraschung in der Superliga sorgten. An den Traunsee mussten sie aber stark dezimiert reisen.

GMUNDEN. Zu Beginn der Partie lief es für Gmunden dann auch nach Plan. Man konnte sich rasch absetzen und hatte zunächst die Kontrolle über das Spiel. Doch immer wieder schlichen sich bei den Schwänen schwache Phasen und Unkonzentriertheiten ein, wodurch die Wiener immer wieder heran kamen. Erst in den letzten fünf Minuten des Spiels konnte man mit einem 17:0-Lauf die Gäste abschütteln und den dann klaren 93:59-Heimsieg klarmachen.

Swans treffen am Donnerstag auf die Lions

Die zahlreichen Fehler aus der ersten Halbzeit und dem dritten Viertel gilt es bis kommenden Donnerstag in den Griff zu bekommen, wenn es in Traiskirchen zum Aufeinandertreffen mit den Lions kommt. Am Sonntag gastiert dann der aktuelle Tabellenzweite, der SKN St. Pölten, in der Volksbank Arena. Hier wird es eine Top-Leistung über 40 Minuten brauchen.