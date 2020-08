Am vergangenen Freitag wurde die Jahreshauptversammlung des TC Bad Ischl abgehalten. Coronabedingt war sie damals im März abgesagt worden.

BAD ISCHL. Obmann Roland Lechner konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen, um gemeinsam mit den anderen Funktionären über eine Saison zu sprechen, wie man sie hoffentlich nie wieder erleben wird müssen. Denn sowohl der Hallenbrand im Dezember 2019, als auch die Corona-Pandemie hatten den Ischler Traditionsverein vor enorme Herausforderungen gestellt. "Es mussten Ersatzmaßnahmen getroffen werden", so Lechner, "um zumindest einmal den Spielbetrieb für die Freiluftsaison sichern zu können." Dazu gehörte eine Containerlösung mit WC, Umkleiden und Duschen, sowie die Schaffung einer Infrastruktur für den provisorischen Gastronmiebetrieb. "Wir danken unserem Beirat Johannes Gratzer, der bei diesen wichtigen Maßnahmen federführend war, für sein ehrenamtliches Engagement." Für das Gelingen dieser schwierigen Saison waren aber noch weitere ehrenamtliche Akteure wichtig. "Ebenfalls muss man sich an dieser Stelle bei Nadja Schiendorfer-Bucewicz und Lydia Gratzer bedanken, die diese Gastro-Übergangslösung mit viel Engagement zu einem Erfolg gemacht haben." So sei die bisherige Saison 2020 nicht nur sportlich ein Erfolg gewesen, sondern habe auch in gesellschaftlichen Aspekten voll punkten können. Trotz Corona sind die Mitgliederzahlen des TC Bad Ischl leicht gestiegen: "Wir haben inklusive der Unterstützer heuer an die 330 Mitglieder", freut sich Lechner.

Top-Platzierung der Herren, zwei Ü45-Titel

Sportlich lief das heurige Jahr- von den Wetterkapriolen einmal abgesehen - hervorragend für die Ischler Tennis-Asse: Die Herren-Kampfmannschaft konnte in der Oberliga nicht nur den Klassenerhalt fixieren, sondern gleich fünf von acht Begegnungen gewinnen. Insgesamt war man mit sieben allgemeinen Teams und vier Senioren-Mannschaften im Einsatz: "Besonders erfreulich sind hier die beiden Meistertitel unserer Ü45-Teams", so Lechner, "aber auch, dass in den allgemeinen Teams sehr viele engagierte und talentierte Jugendliche spielen". Die Jugendmannschaften - hier sind heuer sogar acht Teams am Start - beginnen Ende August. Im Vorjahr, so berichtet TAAB-Cheftrainer und Jugendwart Alex Bucewicz, konnten zwei der sechs Jugendteams den Meistertitel erringen.

Großprojekte im vergangenen Jahr

Kassierin Claudia Burgstaller fasste die Situation perfekt zusammen: "Letztes Jahr haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere finanziellen Überschüsse am besten investieren können, dieses Problem haben wir seit dem 14. Dezember 2019 nicht mehr." Trotz zweier Groß-Investitionen sei die finanzielle Lage des TC Bad Ischl aber sehr stabil. Apropos Projekte: "Hier konnten mit der neuen Bewässerungsanlage und die verbesserte Flutlichtanlage gleich zwei wichtige Investitionen getätigt werden, wobei sich erstere in der heurigen Saison bereits bestens bewährt hat", so Lechner. Auch hier sei man Johannes Gratzer wieder zu großem Dank verpflichtet, ohne dessen Einsatz es vermutlich nicht zu dieser perfekten Umsetzung gekommen wäre. "Aber auch die Stadtgemeinde und das Land OÖ dürfen hier nicht unerwähnt bleiben, denn sie haben einen Teil der Kosten übernommen."

Vorstand entlastet, Neuwahl einstimmig

Nach den Berichten wurde der Vorstand 2019 einstimmig entlastet und es konnte zu den Neuwahlen übergegangen werden: Roland Lechner (Obmann), Peter Rutzendorfer (Obmann-Stellvertreter), Claudia Burgstaller (Kassierin), Alois Sagmeister (Kassierin-Stellvertreter), Alex Obrenovic (Schriftführer) und Alex Bucewicz (Schriftführer-Stellvertreter) wurden einstimmig von der Versammlung gewählt.

Saison 2020 noch lange nicht vorbei

Obwohl schon viel umgesetzt wurde, ist die heurige Saison noch nicht vorbei: Am 29. August steht das Nostalgie-Turnier (Holzschläger und weißes Gewand) auf dem Programm, bis Mitte September treten die Jugendlichen in der Mannschaftsmeisterschaft an, ab Mitte September starten die Vereinsmeisterschaften und vom 18. bis 20. September gibt es auf der Anlage des TC Bad Ischl wieder ein Rollstuhltennis-Turnier, bei dem auch die frisch-gebackene Staatsmeisterin Tina Pesendorfer dabei sein wird.

Update Hallensanierung: Betrieb ab Mitte November geplant

Das größte Projekt läuft derzeit noch beim TC Bad Ischl: Die Sanierung der Tennishalle und der Neubau aller zugehörigen Nebengebäude. "Durch die permanente Unterstützung der Stadtgemeinde Bad Ischl, allem voran Bürgermeisterin Ines Schiller, sind wir hier auf einem guten Weg", zeigt man sich optimistisch. Sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt, soll es ab Mitte November wieder möglich sein, in der Halle Tennis zu spielen. Einer etwas verkürzten Abo-Saison stehe somit hoffentlich also nichts im Wege. Die Sanitär-Anlagen sowie der Shop sollen unmittelbar nach der Halle fertiggestellt werden, das Tennisrestaurant wird dann in Richtung Frühjahrssaison wieder zur Verfügung stehen. Größte Veränderung am neuen Konzept: Auch die Fußballer des SV Bad Ischl bekommen eigene Dusch- und Umkleidemöglichkeiten im vorderen - dem Fußballplatz zugewandten - Teil des TC Bad Ischl-Areals.

Zweitgrößte Veränderung: Bei einer vereinsinternen Online-Abstimmung sprach sich die Mehrheit der Mitglieder für einen anderen Belag aus. "Wir wechseln vom RedCourt auf einen Hartplatz, wie er beispielsweise beim ATP-Turnier in der Wiender Stadthalle gespielt wird", verkündet Lechner. Dies würde zwar Mehrkosten von rund 150.000 Euro bedeuten, man sei sich jedoch sicher, diese Investition in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder erwirtschaften zu können. Denn nicht zuletzt aufgrund der Erfolge von Dominic Thiem und der Top-Jugendarbeit beim TC Bad Ischl Vorort sind sich alle sicher: Tennis boomt!