Mehr als 40 begeisterte Tennisnostalgiker trafen sich am vergangenen Samstag auf der Anlage des TC Bad Ischl in Kaltenbach, um Tennis wie anno dazumal zu spielen. Der Erlös von Nenngeldern und Losverkauf kommt Rollstuhltennisspielerin Tina Pesendorfer zu Gute.

BAD ISCHL. Fast wäre das schon zur Tradition gewordene Nostalgieturnier ins Wasser gefallen, doch pünktlich zum angesetzten Spieltermin am vergangenen Samstag wurde das Wetter besser. Somit stand einem geselligen Nachmittag mit Tennis wie anno dazumal nichts im Wege. Mehr als 40 Tennisbegeisterte matchten sich in Gaudidoppeln vollkommen in weiß gekleidet und mit Holzschlägern ausgerüstet. Obwohl die Geselligkeit klar im Vordergrund stand, ging es letzten Endes auch um den Turniersieg. Turnierdirektor Alois Sagmeister konnte hierzu Max Ebner herzlich beglückwünschen, der bereits zum dritten Mal der beste Spieler des Tages war.

Unterstützung für Tina Pesendorfer

Im Vorfeld des Turniers und natürlich auch am Spieltag selbst wurden fleißig Lose verkauft. Anreiz waren jedoch nicht nur die tollen Preise, die Sagmeister wieder präsentieren konnte, sondern auch der gute Zweck. So kam der Reinerlös aus Losverkauf und Nenngeld-Einnahmen der amtierenden Rollstuhltennis-Staatsmeisterin Tina Pesendorfer zu Gute. Der durchaus namhafte Betrag soll der Bad Ischlerin helfen, ihren Traum von den Paralympics 2021 ein Stückchen näher zu kommen.