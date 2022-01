Bad Goiserns Rodelfloh Tina Unterberger ging beim Weltcup-Auftaktleider leer aus.

UMHAUSEN. Während die Achenrainer-Cousins aufs Podest fuhren, war im Damenbewerb einmal mehr Seriensiegerin Evelin Lanthaler aus Südtirol das Maß aller Dinge. Sie holte sich mit dem unglaublichen Vorsprung von 1.09 Sekunden den Sieg. Die Top-Überraschung lieferte die für Deutschland startende Tirolerin Lisa Walch, die auf Rang zwei landete und Greta Pinggera (Ita) auf Platz drei verwies. Bei Österreichs Damen hatte diesmal Michelle Diepold aus der Steiermark die Nase vorne, wurde unmittelbar vor Teamkollegin Tina Unterberger (Oberösterreich) Vierte. „Bestimmte Teilzeiten waren sehr gut, die Richtung stimmt. Nach dem ersten Wertungslauf hatte ich mir etwas mehr erwartet und dann voll attackiert. Das ist leider in der ersten Kurve in die Hose gegangen. Aber ich kann mir zumindest nicht vorwerfen, dass ich nicht alles probiert habe", so Unterberger.