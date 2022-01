Tobias Langeder gelang es, sich bei der Oberösterreichischen Landesmeisterschaft und der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Schießsport gleich mehrere Plätze am Siegertreppchen zu sichern.

VORCHDORF. Der 16 jährige Vorchdorfer holte sich bei der Oberösterreichischen Landesmeisterschaft (Schießpark Viecht OÖ) am 20. und 21. August 2021 in der Disziplin Compac-Sporting den 3. Platz, sowie in der Disziplin Parcours den ersten Platz. Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften (Compac Sporting im Bgl. und Parcours in NÖ) belegte er den zweiten Platz in der Disziplin CPS und in der Disziplin Parcours sicherte sich der ambitionierte Sportschütze denersten Platz. Weitere Bewerbe und Ranglistenschießen wurden jeweils mit zusätzlichen „Stockerl“ Plätzen belohnt.

Faszination für Schießsport seit zehntem Lebensjahr

Tobias Langeder übt den Schießsport bereits seit seinem zehnten Lebensjahr aus und so wie er begeistern sich immer mehr Jugendliche für das Wurftaubenschießen. Grundsätzlich unterscheidet man in dieser Sportart zwischen vier Disziplinen. Während Skeet und Trap zu den Olympischen Disziplinen zählen, handelt es sich bei den Disziplinen Compac-Sporting und Parcours, um sehr an die natürliche Jagd angelehnte Varianten, welche sich hauptsächlich in ihrer Distanz zu den vorgegebenen Zielen unterscheiden. Als Schusswaffe wird ausschließlich eine Schrotflinte verwendet. Der bekannte Schießpark Salzkammergut-Viecht, am Rande des schönen Salzkammerguts, bietet hierfür mit seinem weitläufigen Areal die besten Voraussetzungen, um diese Sportart auszuüben.

Die Passion zur Jagd ist bereits von klein auf ein Thema bei Langeder, sodass er auch die Jagdprüfung erfolgreich abgeschlossen hat.