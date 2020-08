Gut in Form zeigten sich die Motorradakrobaten vom Trialgarten Ohlsdorf beim A-Cup 2-Tage Event am Steirischen Salzstiegl bei Hirschegg.

SALZSTIEGL, OHLSDORF. Das durch die Pandemie-Sperre ausgehungerte Trialvolk war mit mehr als 150 am Start. Durch das Training im Trialgarten fühlten sich die Ohlsdorfer gut in Form und holten gleich fünf Podestplätze. Einen Sieg gab es für Karl Mayrhofer, die weiteren Podestplätze errangen Andi Mayrhofer als zweiter und drei dritte Plätze gab es durch Heli Ornetzeder (TRRS 250) – er startet heuer erstmals in der schwierigsten Kategorie und hat den Umstieg scheinbar Mühelos geschafft– , Matthias Langer (BETA 200) und Martina Kirchgatterer (TRRS 125).