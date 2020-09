OHLSDORF. Dass der Raika Trialgarten in Ohlsdorf eine „ Talentefabrik“ ist dürfte ja schon allseits bekannt sein – 12 Meister und 10 Vizemeister in 16 Jahren spricht für die Trainingsqualität der Ohlsdorfer. Exakt vor einem Jahr stiegen nach Absolvierung eines Trial Fahrspaßkurses bei der MC Laakirchen Clubmeisterschaft Karl und Andi Mayrhofer in diesen Sport aktiv ein, nach langer Coronapause im Frühling starteten die beiden dann richtig durch und beim letzten Austria Cup Trial in Hirschegg Steiermark feierte Karl Mayrhofer auf einer Scorpa Easy 280 einen feinen Klassensieg, und der 13-jährige Schüler Andi Mayrhofer errang mit seiner Gas Gas 80 in seiner Klasse Platz zwei und den ersten Podiumsplatz . Am kommenden Wochenende geht es für die zwei TrialgartenPiloten gleich im Salzburgischen Gaissau weiter und das erklärte Ziel für beide ist wieder ein Platz am Podest.