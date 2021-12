Im unteren Playoff der 1. Tischtennis Damen-Bundesliga „überwintern“ die Damen der Union Vorchdorf sensationell auf dem ersten Platz. Zwar könnte die Mannschaft aus Bruck an der Mur im Frühjahr (Nachtragsspiel noch ausständig) die junge Truppe aus dem Almtal noch hinter sich lassen, dennoch sind die Vorchdorferinnen mit acht Siegen und drei Niederlagen voll auf Aufstiegskurs.

VORCHDORF. Auch vergangenes Wochenende konnten die Tischtennis Damen-Bundesliga aus Vorchdorf mit einem klaren Sieg über das Tabellenschlusslicht Baden und einer denkbar knappen 3:4-Niederlage gegen Dietach/Steyr die Tabellenführung verteidigen.

Die Vorchdorferinnen mussten zwar auf die ungeschlagene Teamspielerin Amelie Solja verzichten, die bei einem internationalen Einsatz in Düsseldorf war, trotzdem konnte die Mannschaft um „Eigenbauspielerin“ Elena Pöll sowie der Freistädterin Michelle Kases und die Schwechaterin Jessica Spehar die Tabellenführung tapfer behaupten.

Rückrunde startet im Jänner

Bereits im Jänner beginnt die Rückrunde. Sollte die junge Truppe am Ende des Grunddurchgangs einen der beiden ersten Plätze belegen, so geht es in einem Relegationsspiel um den Aufstieg in den Wettbewerb der besten 8 Teams in Österreich. Wir wünschen den Vorchdorfer Ladies viel Glück dabei.