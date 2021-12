ALTMÜNSTER. Am 27. November fand die erste Forstpraxis der Abendschule der Fachrichtung Landwirtschaft des AgrarBildungsZentrums Salzkammergut statt. Die Schüler konnten in einem benachbarten Betrieb die waldbaulichen Grundlagen in Form einer Bestandesansprache und -auszeige direkt auf der Waldfläche anwenden. Bei einer Begehung wurde der aktuelle Waldbestand analysiert und anhand der waldbaulichen Ziele des Besitzers die zu entnehmende Stammzahl bestimmt. Im Zuge der Arbeiten konnten die Schüler verschiedene Fällmethoden im Schwachholz und mittelstarken Baumholz anwenden. Besonders wurde auch auf Ergonomie und Arbeitssicherheit eingegangen. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten im Gelände, wurden die Motorsägen in der schuleigenen Werkstatt gewartet. Bei winterlichen Bedingungen konnten die Teilnehmer somit den Ablauf von der Planung bis zur Fällung in die Praxis umsetzten.