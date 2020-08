GMUNDEN. Ende Juli waren 2.349 Personen im Bezirk Gmunden arbeitslos gemeldet. Das bedeutet eine Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent, diese ist damit um 0,4 Prozent niedriger als Ende Juni 2020. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Gmunden liegt wieder deutlich unter der landesweiten Quote von 6,2 Prozent und deutlich unter der Bundes-Quote, die 9,2 Prozent beträgt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,6 Prozent-Punkte gestiegen, die Arbeitskräftenachfrage steigt weiter leicht an. „Die Konsolidierung am heimischen Arbeitsmarkt setzt sichweiter fort. Die Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber Juni weiter

leicht reduziert und die Betriebe melden wieder vermehrt den

Bedarf an Arbeitskräften“, so Leopold Tremmel, Leiter AMS

Gmunden.

Zur Dynamik am Gmundner Arbeitsmarkt: Im Bezirk Gmunden

haben im Juli 2020 805 Personen die Arbeitslosigkeit beendet,

gleichzeitig haben sich 656 Personen neu beim AMS Gmunden

arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosigkeit nach Geschlechtern ist

im Bezirk Gmunden derzeit relativ ausgewogen, so sind im

Bezirk Gmunden 1.179 Frauen und 1.170 Männer arbeitslos

gemeldet.